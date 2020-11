Covid, Acquaroli, Marche gialle, soddisfazione ma non gioiamo

(ANSA) - ANCONA, 09 NOV - Mentre altre cinque regioni passano da gialle ad arancioni nella classificazione per la pandemia Covid, le Marche restano "regione gialla". Commentando le prime notizie circolate, il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli sottolinea in Consiglio regionale come questa circostanza costituisca un "primo elemento di soddisfazione e di maggiore tranquillità". Acquaroli lo dice con la "consapevolezza che la crisi è talmente ampia dal punto di vista pandemico che non c'è da gioire o ritenersi sicuri. Sicuramente ci aspettano settimane e mesi duri"; "questo è un primo elemento di soddisfazione e maggiore tranquillità" che è "supportato da un Rt in discesa". (ANSA).