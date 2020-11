Covid, nelle Marche +41 ricoveri in 24ore, sono 502

(ANSA) - ANCONA, 08 NOV - Sono arrivati a 562 i ricoveri per covid nelle Marche nelle ultime 24ore, 41 in più di ieri.

Aumento molto più moderato per i pazienti in terapia intensiva, che sono ora 69, +2 su ieri. I egenti in aree di semi intensiva sono invece 147 (+2), quelli in reparti non intensivi sono 346 (+37). I positivi in isolamento domiciliare sono passati da 9.306 a 9.679. Secondo i dati del Servizio Sanità della Regione Marche gli attualmente positivi (ricoverati più isolati) sono10.241. I ricoverati in terapia intensiva sono distribuiti tra gli ospedali di Torrette di Ancona, Pesaro Marche Nord, Jesi, San Benedetto del Tronto, Fermo, Ascoli Piceno e il Covid Hospita di Civitanova Marche che ne accoglie 11, olyre a 14 in semi intensiva. Al momento, di fatto, tutti gli ospedali marchigiani hanno pazienti covid. Salgono anche gli ospiti delle strutture territoriali: 119 nelle Rsa di Campofilone, Chiaravalle, Galantara. Sono arrivate a 15.988 (ieri erano 15.581) le persone in quarantena per contatti i contagiati: 2.175 con sintomi, 554 operatori sanitari. I dimessi/guariti sono 7.498. Il totale dei positivi registrati nelle Marche dall'inizio della pandemia è 18.789. (ANSA).