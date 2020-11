A Tolentino è già Natale nonostante covid

(ANSA) - TOLENTINO, 08 NOV - A Tolentino si è "acceso" il Natale. Le luminarie e la grande stella in piazza della Libertà, da ieri sera, brillano in città facendo respirare l'aria della festa, nonostante l'emergenza covid. La grande attrattiva è la stella, alta 6 metri, lunga circa 30 con oltre 20 mila led. La decisione di anticipare l'accensione delle luminarie - fa sapere l'amministrazione comunale - è stata del sindaco Giuseppe Pezzanesi, considerato anche il particolare periodo dovuto, appunto, alla pandemia. Il vicesindaco Silvia Luconi ha ricordato che il Comune intende promuovere un programma che, a partire dalle luci, "vuole coinvolgere, per quanto sarà possibile, tutta la comunità tolentinate per un Natale da vivere sotto una buona stella". Le luminarie di Natale sono un'iniziativa del Comune di Tolentino, Pro loco Tct, Assm e commercianti. (ANSA).