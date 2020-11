Covid, circo bloccato a Fabriano, Coldiretti dona fieno

(ANSA) - FABRIANO, 07 NOV - Bloccato a Fabriano (Ancona), il circo Universal a causa della pandemia da coronavirus è stato soccorso da Coldiretti con un primo carico di fieno per gli animali. La Coldiretti, dal suo ufficio di zona di Fabriano, si è messa in moto e ieri pomeriggio sono arrivati i primi 6 quintali. Nei prossimi giorni, contattati tutti gli associati per reperire fieno, carne e verdura, ne saranno consegnati altri. Gli agricoltori fabrianesi hanno anche coinvolto i supermercati cittadini che stanno collaborando mettendo da parte scarti di frutta, verdura e pane per gli animali. "Sono almeno 70 i circhi attivi in Italia - spiegano da Coldiretti su dati Censis - e sotto i tendoni delle carovane italiane si trovano tigri, leoni, cammelli, elefanti, ippopotami, cavalli, asini, cani, struzzi, giraffe, rinoceronti e zebre. Realtà che portano avanti una tradizione antica di secoli con la gestione di quasi duemila animali che vanno accuditi tutti i giorni e che solo per il mangiare costano oltre 2,7 milioni di euro all'anno". (ANSA).