Covid: bimbi e operatori contagiati, chiude asilo a Maiolati

(ANSA) - MAIOLATI SPONTINI, 07 NOV - Il sindaco di Maiolati Spontini (Ancona), Tiziano Consoli, ha emanato un'ordinanza di chiusura della scuola dell'infanzia "Gianni Rodari" di Moie da oggi 7 al 14 novembre. Nella scuola una classe è già stata posta in quarantena, fra cui diversi operatori in servizio all'interno del plesso.

"La misura - spiega il sindaco in una nota - è stata adottata per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 in un territorio che registra un preoccupante aumento dei casi: ad oggi sono 150 le persone in quarantena, di cui 48 positive al Coronavirus". "Considerato che potrebbero esserci - si legge nell'ordinanza - probabili casi di alunni con sintomatologie in atto e che per i bambini al di sotto dei 6 anni non vige l'obbligo di mascherine ed è difficoltoso garantire il mantenimento del distanziamento sociale, si è ritenuto di chiudere per una settimana la scuola, in via precauzionale, al fine di contenere l'emergenza epidemiologica in corso e per evitare lo sviluppo di focolai». Una ditta specializzata provvederà alla sanificazione dei locali della scuola. (ANSA).