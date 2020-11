Covid: Anaao e Aaroi, stessi incentivi per tutti i sanitari

(ANSA) - ANCONA, 07 NOV - I sindacati medici Anaao Assomed Marche e Aaroi (anestesisti rianimatori) ritengono che il percorso di incentivazione per il personale in servizio al Covid Hospital di Civitanova Marche "debba essere esteso a tutto il personale impegnato nel fronteggiare l'emergenza pandemica negli ospedali marchigiani". Lo affermano le due sigle sindacali in una nota congiunta. "Medici, dirigenti sanitari, anestesisti e eianimatori chiedono in primo luogo un impegno preciso per l'assunzione di personale a partire dalla stabilizzazione di quello che è già in servizio da anni e che attende l'assunzione - si legge - e chiedono la tutela della salute degli operatori con l'applicazione del protocollo che prevede il monitoraggio dei colleghi che trattano pazienti Covid mediante il tampone.

Inoltre chiedono che il personale sanitario impegnato nell'emergenza Covid riceva la stessa incentivazione indipendentemente dalla struttura nella quale presta servizio".

Le sigle sindacali chiedono che "vengano prioritariamente salvaguardate le esigenze di personale per le aziende di appartenenza e che il personale medico abbia accesso all'attività aggiuntiva non solo per Covid, ma anche per garantire l'attività ordinaria non Covid". Anaao e Aaroi chiedono inoltre che "tale accesso avvenga solo su base volontaria e che il sistema incentivante sia completamente finanziato da risorse regionali, escludendo ogni ricorso a fondi contrattuali che dovranno essere destinati a finanziare l'attività ordinaria". "La crescente curva epidemiologica - chiudono i segretari Mercante e Chiarello - sta mettendo sotto pressione gli ospedali marchigiani ed il suo personale. Già come nella scorsa primavera viene richiesto, ancora una volta, un impegno generoso dei medici che tuttavia chiediamo sia compiuto nella massima sicurezza e valorizzato come merita, tutelando tutti i malati, Covid o non Covid che siano". (ANSA).