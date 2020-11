Nelle Marche +27 ricoveri in 24ore, sono 504

(ANSA) - ANCONA, 06 NOV - Sono saliti a 504, 27 più di ieri, i ricoveri per covid negli ospedali marchigiani. I pazienti in terapia intensiva sono arrivati a 60, +4 rispetto a ieri, quelli in aree di semi intensiva sono scesi a 130, -7, mentre i degenti in reparti non intensivi sono ora 314, +30. I positivi in isolamento domiciliare sono passati da 8.150 a 8.736. Gli attualmente positivi (ricoverati più isolati) sono 9.240.

Secondo i dati del Servizio Sanità della Regione Marche, il Covid Hospital di Civitanova Marche ospita attualmente 8 malati in terapia intensiva e 14 in semi intensiva. Per il resto i degenti in 2033intensiva sono distribuiti tra gli ospedali di Ancona Torrette (dove c'è anche un caso in terapia intensiva neonatale), Pesaro (Marche Nord), Jesi, San Benedetto del Tronto. Salgono a 112 gli ospiti delle strutture territoriali: le Rsa di Campofilone, Chiaravalle, Galantara. E sono arrivate a 15.306 le persone in quarantena per contatti con contagiati: 2.033 con sintomi, 598 operatori sanitari. I dimessi/guariti dall'inizio dell'emergenza sono invece 7.379. (ANSA).