Morto Pieralisi: Jesi piange un "imprenditore vero"

(ANSA) - JESI, 06 NOV - "A seguito del peggioramento delle sue condizioni fisiche, è con immenso dolore che comunichiamo la scomparsa dell'lng. Gennaro Pieralisi. Tutti i dipendenti dell'azienda, dopo aver condiviso tante battaglie e successi che hanno caratterizzato la nostra storia, si stringono attorno alla famiglia in questa triste circostanza." Il Gruppo Pieralisi di Jesi, leader internazionale nella produzione di macchine olearie, insieme al Ceo e general manager Alessandro Leopardi, ha annunciato così la notizia della scomparsa del suo presidente, morto alle 6:30 di questa mattina presso l'ospedale di Pesaro dove era ricoverato da fine ottobre per un intervento chirurgico.

"Grazie alla passione, tenacia e competenza da tutti riconosciute, ha guidato lo sviluppo di Pieralisi a livello internazionale portandola ad essere l'azienda leader di settore incarnando le qualità migliori della storia industriale Italiana", si legge nella nota stampa del gruppo.

"Gennaro Pieralisi, un imprenditore vero. E' una triste notizia per la città di Jesi e non solo per essa". Così il sindaco Massimo Bacci, che questo pomeriggio lo ricorderà in consiglio comunale. "Pieralisi ha saputo sempre anticipare i tempi con intuizioni di avanzata innovazione tecnologica, sviluppando prodotti che sono presenti oggi in tutti e cinque i continenti", scrive il primo cittadino in un post su facebook. "Per il nostro territorio, che amava profondamente, ha rappresentato un fondamentale punto di riferimento in termini di sviluppo economico, occupazione oltre che di mecenatismo distribuito generosamente su più settori: sociale, culturale, sportivo. Al figlio Gabriele ed ai congiunti tutti esprimiamo i sensi di profondo cordoglio".

"Grande imprenditore, ma non solo, anche uomo che perseguiva e sosteneva la cultura come via di crescita della collettività. E' il privato che in assoluto ha più creduto nella Fondazione Pergolesi Spontini. Ha anche fondato il museo Stupor Mundi dedicato a Federico II, credeva nel valore della memoria, dell'arte e dello spettacolo come attività che generano progresso". Lo ricorda così l'ente che gestisce il Teatro Pergolesi di Jesi e che ha avuto in Pieralisi uno dei suoi più assidui sostenitori privati, fin dalla nascita nel 2001.

"Importante e prezioso il suo apporto di pensiero e di conoscenze manageriali all'interno del nostro consiglio di amministrazione, dove è rimasto ininterrottamente fino al 2019", ricorda il direttore generale Lucia Chiatti. (ANSA).