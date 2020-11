Morto Pieralisi: cordoglio vice presidente Regione Carloni

(ANSA) - ANCONA, 06 NOV - "Profondo ordoglio" del vicepresidente della Regione Marche e assessore alle Attività produttive Mirco Carloni per la scomparsa dell'imprenditore Gennaro Pieralisi. "Il Cavalier Pieralisi - afferma Carloni - è stato per me personalmente e per tutta la regione un esempio per il grande impegno che ha sempre dimostrato nei confronti della sua comunità e per il grande contributo dato al mondo delle imprese e del lavoro. Un uomo punto di riferimento per l'intero territorio grazie alla sua forza d'animo, alla sua concretezza e alla lungimiranza che lo ha sempre contraddistinto. Alla famiglia, al figlio Gabriele e ai nipoti vanno le mie più sentite condoglianze". (ANSA).