Morto Pieralisi: Confindustria Marche chiude sede per lutto

(ANSA) - ANCONA, 06 NOV - Bandiere abbassate a lutto da stamattina e questo pomeriggio sede chiusa in segno di lutto nel palazzo di Confindustria ad Ancona, per la morte dell'imprenditore jesino Gennaro Pieralisi. Lo fa sapere Claudio Schiavoni, presidente Confindustria Marche. "Se ne va un punto di riferimento per l'imprenditoria del nostro territorio, un uomo che ha fatto la storia dell'industria nelle Marche e che è sempre stato vicino alla nostra Associazione dove ha ricoperto ruoli fondamentali", scrive Schiavoni. "Gli siamo tutti grati per l'opera preziosa e l'incessante impegno a favore del Sistema associativo, in cui ha sempre creduto, per le azioni poste in essere per potenziare e sviluppare il nostro territorio che lasceranno un segno anche nel panorama nazionale. In tutti gli anni del mio mandato sapevo di poter sempre contare sul suo appoggio, sui suoi consigli, sulla sua saggezza e lungimiranza, sulla sua chiarezza di visione e sulla sua lucidità nell'affrontare questioni di diversa natura".

Anche Pierluigi Bocchini, presidente Territoriale di Ancona Confindustria Marche Nord, esprime cordoglio e ricorda di Pieralisi "il suo essere imprenditore in tutto ciò che faceva", citando tra gli altri l'attività nella Quadrilatero "in virtù di una gestione ispirata ad un piglio privatistico e soprattutto ad un forte attaccamento al territorio". "Nella cultura non è stato da meno, con la sensibilità che lo ha portato a creare, da autentico mecenate moderno, un museo dedicato alla sua amata Jesi".

"Sedere al suo fianco, ricevere i suoi consigli, parlare di progetti insieme in lunghissimi pranzi nel suo hotel è stato per me un onore - è il commosso ricordo di Daniele Crognaletti, presidente Giovani Imprenditori Ancona. -. Grazie Gennaro per tutto quello che ci hai insegnato. Ci impegneremo ad applicare i tuoi consigli e proveremo a trasmetterli ai giovani imprenditori". (ANSA).