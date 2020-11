Morto Pieralisi: Casoli,persa persona importantissima Marche

(ANSA) - FABRIANO (ANCONA), 06 NOV - "Ho perso una persona importantissima per me, per la mia azienda, Elica, ma anche per tutto il territorio marchigiano". Con queste parole, Francesco Casoli, presidente della multinazionale di Fabriano (Ancona) leader nel settore delle cappe aspiranti, ha commentato con l'ANSA la scomparsa dell'imprenditore Gennaro Pieralisi, suo zio. Pieralisi, a seguito della prematura scomparsa del padre di Casoli, è stato molto vicino al presidente di Elica, contribuendo a far crescere l'azienda nel corso degli anni.

"Oltre alla perdita personale - ha aggiunto - è l'intera Regione Marche a perdere una personalità importante. Gennaro Pieralisi non ha mai mollato, anche nei momenti difficili è stato vicino alla sua azienda, alla nostra e all'intero territorio. Per mio zio questi erano i suoi capisaldi e lo ha dimostrato lungo tutto il corso della sua esistenza". (ANSA).