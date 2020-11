A Ancona jogging e passeggiata con cane prima del coprifuoco

(ANSA) - ANCONA, 06 NOV - Jogging lungo il viale della Vittoria, ultima passeggiatina igienica con il cane, "perché non abbiamo capito se potremo farlo dopo". Qualcuno ad Ancona ha trascorso così l'ultima mezz'ora prima delle 22 quando è scattato il coprifuoco, previsto dall'ultimo Dpcm in tutta Italia, e quindi anche nelle Marche che sono zona gialla. In corso Garibaldi, la via principale qualche coppia che passeggiava e un ragazzo in bici, probabilmente al rientro dal lavoro così come una donna in attesa dell'autobus. Locali chiusi anche se possono fare l'asporto. Dopo le 22 giravano solo gli autobus, vuoti. (ANSA).