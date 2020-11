4 novembre: sindaca Ancona, lettera del tutto inopportuna

(ANSA) - ANCONA, 06 NOV - "La lettera inviata agli studenti marchigiani dal Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale in occasione della festa del 4 Novembre mi è sembrata inopportuna per i contenuti ed i toni utilizzati". Così in una nota la sindaca di Ancona Valeria Mancinelli. "Penso da sempre che gli ideali ed i principi vadano praticati e che per affermarli è necessario battersi e mettere in gioco se stessi, a volte anche la propria vita - spiega -. Ma riferirsi a questa carica ideale e di energia da proporre come modello di vita ai giovani, stravolgendo cosa avvenne in occasione della Prima Guerra Mondiale è inaccettabile. Milioni di giovani furono catapultati dai campi al fronte, strappati alle famiglie senza sapere neanche il perché. Moltissimi morirono, molti tornarono mutilati, molti impazzirono. Tante famiglie marchigiane hanno ancora vivo il ricordo di quella tragedia. Auspico -. conclude - che chi ha ruoli centrali nell'educazione dei ragazzi eserciti il proprio pezzo di responsabilità in modo più equilibrato".

(ANSA).