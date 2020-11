Covid, nelle Marche +più 25 ricoveri, sono 477

(ANSA) - ANCONA, 05 NOV - Sono saliti a 477, + 25 rispetto a ieri, i ricoverati per covid negli ospedali delle Marche.

Secondo i dati del Servizio sanità della Regione Marche, i pazienti in terapia intensiva sono 56 (+2), quelli in aree di semi intensiva 137 (+27), i degenti in reparti non intensivi sono 284 (-2). I ricoverati in terapia intensiva si trovano negli ospedali di Torrette di Ancona, Jesi, San Benedetto del Tronto, Pesaro di Marche Nord e al Covid Hospital di Civitanova Marche (8 pazienti, più 11 in semi intensiva). Sono passati da 7.546 a 8.150 i positivi in isolamento domiciliare. In totale (ricoverati più isolati) gli attualmente positivi sono 8.627.

Gli ospiti di strutture territoriali (Rsa di Campofilone, Chiaravalle, Galantara) sono 107. Infine sono passate da 13.436 a 14.314 le persone in isolamento domiciliare per contati con positivi:1.886 con sintomi, 591operatori sanitari. I dimessi/guariti sono 7.298. (ANSA).