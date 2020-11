Dpcm, Acquaroli, surreale aspettare conferenza stampa Conte

(ANSA) - ANCONA, 04 NOV - "E' surreale dovere aspettare le conferenze stampa di Conte per venire a sapere ufficialmente che le Marche sono in zona gialla". E' il commento del presidente della regione Marche Francesco Acquaroli, che per altro, non avendo potuto seguire la diretta del premier, apprende dall'ANSA della collocazione della regione nella fascia che prevede uno scenario di minor gravità rispetto alla pandemia da Covid 19.

Acquaroli aveva saputo però informalmente che per le Marche "non ci sarebbe stato bisogno di ordinanze specifiche". "Non si possono accentrare i dati della sanità, che vengono dai territori. Speriamo che sia un sistema che funzioni - conclude -, intanto ci prendiamo questo giallo". (ANSA).