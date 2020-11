Covid, nelle Marche +25 ricoveri, sono 452

(ANSA) - ANCONA, 04 NOV - Ricoveri per covid sempre in aumento nelle Marche: secondo i dati del Servizio Sanità della Regione sono arrivati a 452 nelle ultime 24ore (+25 su ieri), dei quali 54 in terapia intensiva (+1). L'incremento dei pazienti in intensiva è decisamente contenuto, mentre cala il numero di quelli in aree di semi intensiva: ora sono 110, -9 su ieri, Continua a crescere il numero dei degenti in reparti non intensivi, saliti a 288, +33 su ieri. Balzo in avanti dei positivi in isolamento domiciliare, passati da 6.990 a 7.546, gli attualmente positivi (ricoverati più isolati) salgono a 7.998. Gli ospiti di strutture territoriali sono ora 107, distribuiti tra le Rsa di Campofilone, Chiaravalle, Galantara.

Le persone in quarantena per contatti con contagiati sono passate da 12.555 a 13.436: 1.698 con sintomi, 534 operatori sanitari. I dimessi/guariti sono a quota 7.231. (ANSA).