Periferie, domani consegna lavori quartiere Archi a Ancona

(ANSA) - ANCONA, 03 NOV - Verrà fatta domani, mercoledì 4 novembre, la consegna formale dell'intervento G5A-Viale di accesso alla periferia storica-Quartiere Archi-Miglioramento della qualità e del decoro urbano della periferia storica, alla ditta aggiudicatrice Saico srl di Roma. Il progetto, dell'importo complessivo di un milione 940mila fa parte del "Programma di Riqualificazione della Periferia Palombella-Stazione-Archi-Ingresso Nord della Città di Ancona" con il quale il Comune ha partecipato con successo al "Programma Straordinario di Intervento per la Riqualificazione Urbana e la Sicurezza delle Periferie delle Città Metropolitane e dei Capoluoghi di Provincia", ottenendo finanziamenti statali per 12 milioni di euro. I lavori di questo intervento consistono nella manutenzione straordinaria dei portici degli Archi, nel rifacimento delle pavimentazioni dei tratti di strada presenti tra gli isolati, ovvero via Vasari, via Fornaci Comunali e via Borgo Pio, e nel completo rifacimento del marciapiede di via Marconi-lato ferrovia. (ANSA).