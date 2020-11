Covid, sindaco Pesaro,strutture sanitarie ok ma segni stress

(ANSA) - PESARO, 03 NOV - "La situazione è sotto controllo, ma cominciano ad esserci le prime avvisaglie di stress soprattutto per i ricoveri". Lo dice il sindaco di Pesaro Matteo Ricci, dopo il confronto con Asur e Azienda Ospedaliera Marche Nord sulla situazione delle strutture sanitarie della città nell'emergenza covid. "Siamo in una fase critica - spiega Ricci -, è importante il contatto tra sindaco e coloro che ogni giorno si occupano della sanità nel territorio". Attualmente la situazione a Pesaro è diversa rispetto alla primavera: "siamo in una condizione migliore rispetto ad altre città marchigiane, ma i casi stanno salendo anche da noi. Dovremmo convivere con il virus per mesi, con chiusure e riaperture a fisarmonica, in base all'indice di contagio. I casi stanno crescendo, la guardia deve essere massima". Secondo il sindaco "servono strumentazioni, come RX portatili e saturimetri, bisogna rafforzare le Usca e serve personale. La Regione Marche deve fornire medici o specializzandi". Ricci farà periodicamente visita alle strutture sanitarie del territorio. (ANSA).