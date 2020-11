Covid, Priorità alla scuola, soluzioni alternative a Dad 100%

(ANSA) - ANCONA, 03 NOV - Il comitato Priorità alla Scuola di Ancona e Civitanova condanna l'ordinanza del governatore Acquaroli "che impone la Dad al 100% per formazione professionale e Università" e ne chiede il ritiro. "Ancora una volta - argomenta l'associazione - si è deciso di sacrificare i diritti e il futuro dei più giovani, scegliendo la strada, a parere loro, meno dolorosa e complicata, senza provare a mettere in campo soluzioni alternative". Soluzioni alternative al trasporto scolastico che hanno incontrato "resistenze", erano state presentate "a settembre da Confartigianato Trasporti Persone che aveva inviato alla Regione Marche un elenco di decine di imprese private, con oltre 100 pullman da turismo di medie e grandi dimensioni". Ci sono state "incomprensibili resistenze" ma la scelta del presidente Acquaroli non è "supportata nemmeno dai numeri dei contagi in setting scolastico". Le scuole aperte "garantiscono il corretto uso dei dispositivi di sicurezza, individuale per un'ampia parte della giornata e garantiscono monitoraggio di massa e tracciamento dei contagi". (ANSA).