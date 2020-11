Covid, Marche, 427 ricoverati (+43), in intensiva 53(+3)

(ANSA) - ANCONA, 03 NOV - Numeri sempre in aumento per la situazione negli ospedali delle Marche per Covid 19: secondo il Servizio Sanità della Regione, i ricoverati sono saliti nelle ultime 24ore a 427 (+43 rispetto a ieri), quelli in terapia intensiva a 53 (+3), quelli in terapia semi intensiva sono 119 (+21), mentre i degenti in reparti non intensivi sono 255 (+19).

I positivi in isolamento domiciliare sono passati da.6.658 6.990. Gli attualmente positivi (ricoverati più contagiati) sono ormai oltre i 7.000: 7.417. I degenti occupano posti letto in vari ospedali delle Marche: al Covid Hospital di Civitanova Marche, ad esempio, ce ne sono 14, di cui 5 in intensiva e 9 in semi intensiva. Sono 102 gli ospiti di strutture territoriali: le Rsa di Campofilone, Chiaravalle e Galantara. Infine sono 12.555 le persone in quarantena per contatti con contagiati: 1.520 con sintomi, 487 operatori sanitari. Aumentano anche i dimessi guariti, arrivati a 7.160 (+6 su ieri). Dall'inizio dell'emergenza sono stati diagnosticati 15.608 positivi al covid. (ANSA).