Covid, Consorzio Marche Spettacolo riapre sportello

(ANSA) - ANCONA, 03 NOV - Di fronte alle chiusure di teatri, il Consorzio Marche Spettacolo riattiva lo Sportello Spettacolo, uno strumento pensato per accogliere richieste ed esigenze di consorziati e non, per districarsi tra le possibilità di sostegno e assistenza previste dalle leggi nazionali e regionali di emergenza. "L'attività del Consorzio in questi mesi difficili non si è mai fermata - dice il presidente Daniele Vimini - nel confronto con le istituzioni e nel supporto alla ripresa delle attività di artisti e consorziati. Ora che questo nuovo stop getta nello spaesamento e nell'incertezza tanti lavoratori dello spettacolo, riteniamo fondamentale riattivare lo sportello informativo e di supporto per orientarsi al meglio tra i provvedimenti ministeriali (ristori in primis) e le azioni possibili per fare in modo che la fiamma del lavoro artistico non si spenga". Il servizio, reso possibile dalla rete di contatti e network del Consorzio, avviato lo scorso aprile, al culmine dell'emergenza, rimarrà attivo fino a diversa comunicazione. Per chiedere informazioni è sufficiente rivolgersi a sportello@marchespettacolo.it. (ANSA).