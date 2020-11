Covid, assessore Marche, no riconversione ospedale Camerino

(ANSA) - ANCONA, 03 NOV - "L'ospedale di Camerino non verrà riconvertito in presidio covid, sarà aperto un nuovo modulo del Covid Hospital di Civitanova Marche per aumentare i posti letto per pazienti covid-19". Lo ha annunciato l'assessore regionale alla Sanità Filippo Saltamartini. "Stando alle linee del Piano Pandemico - ha spiegato - in questa fase ci siamo trovati di fronte all'opzione di dover decidere se riconvertire l'ospedale di Camerino in presidio di riferimento covid. D'accordo con l'intera Giunta, riteniamo impraticabile l'idea di svestire il territorio montano colpito dal sisma del suo presidio sanitario di riferimento. Conosciamo le difficili condizioni in cui vivono i nostri concittadini nelle aree interne terremotate": a marzo l'ospedale di Camerino era stato trasformato in presidio interamente covid nel giro di una notte. Per fronteggiare l'espandersi del contagio in questa fase sarà aperto un nuovo modulo del Covid Hospital di Civitanova con la cooperazione del personale proveniente del presidio sanitario camerte.

"Resteranno garantite le attività del Pronto Soccorso - ha aggiunto l'assessore Saltamartini - tutti gli interventi urgenti, la gestione ordinaria della rianimazione, mentre per quelli programmati si dovrà provvedere ad una riduzione conforme. Quello di Camerino è un presidio sanitario territoriale che oggi rappresenta, ancora di più, un presidio sociale fondamentale per la tenuta della comunità terremotata".

(ANSA).