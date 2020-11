Altro ordigno bellico in cantiere Senigallia

(ANSA) - SENIGALLIA, 03 NOV - Un nuovo ordigno bellico è stato rinvenuto oggi nel cantiere per il ponte II Giugno a Senigallia. Si tratta del secondo caso in poco più di due settimane. Il rinvenimento della seconda bomba inesplosa, anch'essa presumibilmente risalente alla Seconda Guerra Mondiale, è avvenuto sulla spalla del ponte, lato portici Ercolani. L'altra bomba, il 16 ottobre, era invece stata trovata su lato via Carducci. Al momento non sono emerse esigenze tali da imporre la chiusura di via portici Ercolani su cui verrà mantenuta la vigilanza prima della polizia locale fino alle 24 e poi delle forze dell'ordine (Polizia di Stato e Carabinieri) fino allo sgombero che avverrà domani mattina, mercoledì 4 novembre, alle ore 10. Questo prolungamento della sospensione dei lavori per la sicurezza degli operai costringerà a una corsa contro il tempo per terminare i lavori entro Natale, come vorrebbero il Comune e gli esercenti della zona. (ANSA).