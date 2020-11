Sport: disabili e rugby a Jesi, 'non siamo ragazzi di cristallo'

Con lo slogan "i nostri ragazzi non sono di cristallo" è nato a Jesi un progetto che porta i giovani disabili a misurarsi con lo sport del rugby sui campi della 'palla ovale'. Si chiama "RugbyAmo" l'iniziativa di Fondazione Enrico Mattei, Rugby Jesi '70 e Cooss Marche, e vede da qualche settimana alcuni ragazzi fare pratica con gli altri atleti nell'impianto della società rugbistica. Al loro fianco i tecnici della società e gli operatori della coop sociale. Con le dovute distanze, per le normative anticontagio, ma con le stesse regole della palla ovale, fango, allegria spirito di squadra e rispetto degli avversari. "Uno sport come il rugby è inclusivo per definizione, il suo spirito è volto al coinvolgimento di tutti, senza eccezione", spiega il tecnico Francesco Possedoni.

Cinque al momento i partecipanti, tutti maggiorenni, ma si punta a incrementare i partecipanti per giocare nei tornei. (ANSA).