Covid: Marche, 373 positivi su 1.184 tamponi (31,5%)

Nell'ultima giornata 373 positivi al coronavirus nelle Marche su 1.184 tamponi del percorso nuove diagnosi (31,5%). Lo comunica il Servizio Sanità della Regione: in tutto testati 1.773 tamponi di cui 589 nel percorso guariti. Ancora Ancona la provincia con più casi (152), seguita da Macerata (75), Pesaro-Urbino (58) Fermo (50), Ascoli Piceno (2); 13 i positivi provenienti da da fuori regione.

I casi delle ultime 24ore comprendono soggetti sintomatici (55), contatti in setting domestico (88), contatti stretti di casi positivi (82), in setting lavorativo (10), in ambienti di vita/divertimento (19), in setting assistenziale (5), in setting scolastico/formativo (13), screening percorso sanitario (3). Per altri 98 casi sono in corso le indagini epidemiologiche. (ANSA).