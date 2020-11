2 novembre: Questore Ancona, corona su lapide Caduti Polizia

In occasione del 2 novembre, commemorazione dei defunti, il Questore ha deposto una corona alla lapide nel cortile interno della Questura che ricorda i Caduti della Polizia. La cerimonia, fa sapere la Questura, "considerato l'attuale scenario di diffusione epidemiologica e l'ultimo Dpcm, si è ispirata a criteri di massima garanzia della tutela della salute e svolta nel rispetto delle norme previste".

Dopo la deposizione della corona da parte di due poliziotti in alta uniforme, è stato eseguito il Silenzio d'Ordinanza, e di seguito un momento di preghiera in ricordo dei nostri Caduti a cura del cappellano della Polizia di Stato con la partecipazione del Presidente della locale Sezione Anps.

Ad Ancona il Comune ha deposto corone sulle tombe degli ex sindaci, sui colombari dei partigiani e dei Caduti di guerra al cimitero di Tavernelle. Lo stesso, a cura del Comando scuola Marina Militare, per i militari Caduti e dispersi. Deposizione di una corona da parte di Comune e Anpi anche al cimitero di Guerra degli Alleati. (ANSA).