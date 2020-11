4 novembre: Carabinieri in Uniforme di Rappresentanza a Ancona

(ANSA) - ANCONA, 01 NOV - Per le vie principali di Ancona, dall'1 al 4 Novembre, Giornata dell'Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate, i Carabinieri saranno presenti tra la cittadinanza con pattuglie appiedate in Uniforme di Rappresentanza. L'iniziativa vuole rimarcare lo stretto legame della popolazione con l'Arma, presente in città dal 1861 a seguito dell'istituzione delle Legioni Carabinieri Reali-13/a Marche (Divisioni di Ancona, Macerata e Perugia). Il rispetto della tradizione da sempre caratterizza la Benemerita che, seppur immutata nei secoli nelle fondamenta e nei principi, oggi rappresenta un moderno modello di efficienza istituzionale, con le oltre 4.500 Stazioni capillarmente diffuse su tutto il territorio nazionale. Questi reparti, unitamente a quelli di specialità, quali Tutela del Patrimonio Culturale, Ambientale, Agroalimentare, Lavoro, Salute e Forestale, concorrono quotidianamente a garantire la sicurezza di milioni di cittadini. (ANSA).