Covid: 300 in piazza ad Ancona, "tu chi chiudi, tu ci paghi"

"Tu ci chiudi, tu ci paghi, Reddito e Dignità!". Lo striscione è stato affisso anche nei pressi della sede della Regione in centro ad Ancona dove si è diretto un corteo, composto da circa 300 persone, tutte in mascherina, promosso dal Coordinamento per il reddito universale delle Marche, da Adl Cobas, dopo un'assemblea pubblica in piazza Roma.

L'iniziativa si è svolta senza tensioni o disagi. Hanno aderito movimenti tra cui Altra idea di Città, e i centri sociali: non è stata promossa per contestare il mini-lockdown per la seconda ondata Covid-19, ma per chiedere di garantire alle persone un reddito universale per sopravvivere e di far pagare la crisi a chi si è arricchito. Sono stati posti i temi della redistribuzione della ricchezza, della Patrimoniale; del diritto all'istruzione e della sanità pubblica: I manifestanti hanno chiesto di metterla al centro con investimenti, di fermare i tagli e le privatizzazioni. Durante l'assemblea sono intervenuti rappresentanti di categorie colpite dalle chiusure, dalla scuola allo spettacolo. (ANSA).