Falla in una vongolara durante la pesca, intervento recupero Vvf

Si apre una falla in una vongolara durante la pesca in mare aperto. E' accaduto stamattina nelle acque antistanti il porto di Ancona. Dopo la segnalazione pervenuta dall'imbarcazione, i Vigili del fuoco sono intervenuti, insieme alla Guardia Costiera, per salvare e recuperare la vongolara che stava imbarcando acqua. Con due imbarcazioni, la squadra del porto dei pompieri ha raggiunto la vongolara in difficoltà e ha iniziato immediatamente ad aspirare l'acqua all'interno della barca utilizzando due motopompe. Appena ci sono state le condizioni per la navigazione, l'imbarcazione è stata accompagnata all'interno del porto, nella zona addetta alla riparazione delle barche. (ANSA).