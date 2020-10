Covid: Marche, sei deceduti nell'ultima giornata

(ANSA) - ANCONA, 30 OTT - Sei decessi in un giorno nelle Marche per Covid-19, numeri che non si registravano dalla primavera scorsa: il bilancio regionale delle vittime arriva a quota 1.019. Le persone decedute, comunica, il Servizio Sanità della Regione Marche, presentavano patologie pregresse.

All'ospedale di Ascoli Piceno sono deceduti un 83enne residente a Folignano (Ascoli Piceno) e una 74enne residente a Venarotta (Ascoli Piceno). All'ospedale di San Benedetto del Tronto si sono verificati i decessi di una 76enne residente a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) e un 86enne residente a Monte San Pietrangeli (Fermo). All'ospedale di Senigallia è deceduto un uomo di 87 anni residente ad Arcevia (Ancona).

Ultimo decesso presso l'Azienda Ospedali Riuniti Marche Nord di Pesaro: si tratta di una 85enne anni residente a Sassocorvaro (Pesaro Urbino). (ANSA).