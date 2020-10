Covid: Marche, +15 ricoverati in 24ore, ora sono 301

Ci sono 15 ricoverati in più nelle Marche per Covid-19: nell'ultima giornata sono passati da 286 a 301. Stabile il dato dei pazienti in Terapia intensiva (39) e in sensibile aumento di quelli in Sub intensiva (da 52 a 81, +29) mentre calano i degenti in reparti non intensivi (da 195 a 181, -14). Cresce anche il numero di ospiti di strutture territoriali (da 78 a 96, +18; 48 nella Rsa di Campofilone, 14 a Chiaravalle e 34 a Galantara). Lo comunica il Servizio Sanità della Regione. Superano i 5mila i positivi in isolamento domiciliare (da 4.850 a 5.340; 5.641 la somma di positivi e ricoverati in isolamento). In calo invece i soggetti isolati in casa per contatto (da 9.524 a 9.478). I guariti passano da 6.950 a 6.965 (+15).

I ricoverati in Intensiva sono assistiti negli Ospedali Riuniti di Ancona (18), a San Benedetto del Tronto (8), Marche Nord (8), Covid Hospital Civitanova Marche (3), Jesi e Inrca (uno ciascuna). Per i pazienti in Terapia intensiva si segnalano i primi dieci ricoveri di questo tipo al Covid Hospital di Civitanova Marche e i nuovi 12 a Fermo. (ANSA).