Covid: moduli osservazioni brevi a Jesi, Fabriano,Senigallia

(ANSA) - FABRIANO (ANCONA), 28 OTT - L'ospedale Engles Profili di Fabriano (Ancona) rimarrà una struttura no-Covid, ma sono pronti alcuni accorgimenti. "Ci stiamo attrezzando con l'ufficio tecnico per implementare davanti al Pronto soccorso dell'ospedale di Fabriano, ma anche quelli di Jesi e Senigallia, dei moduli da 6-8 posti letti per le osservazioni brevi", " annuncia il direttore dell'Area Vasta 2, Giovanni Guidi. Quello di Fabriano entro pochi giorni, dovrebbe essere posizionato vicino all'ingresso delle ambulanze. All'Engles Profili, esattamente nel Pronto soccorso, c'è la disponibilità di tre posti letto come area grigia e si sta cercando di vagliare l'ipotesi per l'apertura di un'area grigia più grande nei locali dell'Hospice. "Ne stiamo ancora discutendo" conferma Guidi. "L'Hospice era stato penalizzato da marzo a maggio scorsi per tutta una serie di attività ed è per questo motivo che ancora non è stata presa una decisione definitiva. Di certo è che ci siamo attrezzati affinché molti reparti abbiano al loro interno delle micro zone grigie", conclude. (ANSA).