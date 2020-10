Covid, all'Aeroporto delle Marche tamponi rapidi antigenici

(ANSA) - ANCONA, 28 OTT - All'Aeroporto delle Marche è ora possibile effettuare il tampone antigenico rapido per la diagnosi di Covid-19 per i passeggeri in arrivo e in partenza, grazie ad un accordo tra Aerdorica spa, società di gestione dello scalo, Innoliving, azienda di Ancona leader nel settore dei dispositivi diagnostici e medici per il contrasto alla pandemia, Polo Diagnostico del Gruppo Kos che gestisce il presidio sanitario attraverso i servizi della rete dei laboratori della propria Casa di Cura Villa dei Pini. Il presidio è a disposizione di tutti i passeggeri, in particolare di quelli che hanno l'obbligo di sottoporsi a test provenendo da Paesi a rischio (per lo scalo marchigiano Gran Bretagna e Belgio). Il servizio è esteso anche ad accompagnatori ed utenti esterni. Per chi arriva da Gran Bretagna e Belgio è possibile fare il test tempestivamente in aeroporto. Si tratta di un tampone naso-faringeo ed il risultato è disponibile in soli 15 minuti, prenotabile al numero 345 9719860, al costo di 30 euro.

(ANSA).