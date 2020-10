Sospesa opera Stagione Lirica Jesi per Dpcm

(ANSA) - JESI, 27 OTT - Sospesa in attesa di nuove disposizioni l'opera "Notte per me luminosa" di Marco Betta, in programma nell'ambito della 53/a Stagione Lirica di Tradizione del Teatro Pergolesi di Jesi, a causa della chiusura dei teatri prevista nell'ultimo Dpmc per contenere il contagio da Covid 19.

Il titolo era in programma il 7 e 8 novembre, e il 5 novembre per l'anteprima giovani. ieri era previsto l'inizio delle prove2020, ed il 5 novembre per anteprima giovani. La Fondazione comunicherà appena possibile, tutte le informazioni relative ai biglietti già acquistati. "Il Teatro è un luogo sicuro e ci auguriamo di rivederci presto!" conclude la nota della Fondazione Pergolesi Spontini. (ANSA).