Protesta in ristorante Pesaro, in 90 dopo 18. Locale chiuso

"Il ristorante La Macelleria è stato chiuso per diversi giorni, Questore e Prefetto stanno valutando penalità pesanti". Così il sindaco Ricci su Facebook in riferimento alla protesta andata in scena ieri sera nel ristorante in via delle Galigarie dove una novantina di persona erano radunate a cena per protestare contro il Dpcm che stabilisce la chiusura alle 18 di bar e ristoranti. Intorno alle 20:30 le forze dell'ordine avevano fatto irruzione nel locale che è stato poi chiuso d'autorità.

"Ringrazio le Forze dell'Ordine e la Polizia Municipale per l'intervento immediato e intelligente. - aggiunge il sindaco che oggi incontrerà una delegazione delle varie categorie che ieri avevano manifestato in piazza - Dobbiamo sconfiggere il virus e la crisi economica con equilibro. È legittimo protestare e alzare la voce, ma sono inaccettabili pagliacciate pericolose contro la legge". (ANSA).