Covid, nelle Marche 278 ricoverati (+25), in intensiva 28

(ANSA) - ANCONA, 27 OTT - Sono saliti da 253 a 278 (+25) nelle ultime 24ore i ricoverati per covid negli ospedali delle Marche, tra i quali 28 in terapia intensiva (+2), mentre scendono da 40 a 30 quelli in semi intensiva. I dati del Servizio Sanità della Regione fanno un balzo in avanti i positivi in isolamento domiciliare, da 3.669 a 3.947, e il totale degli attualmente positivi (ricoverati più isolati sale a 4.225. I pazienti in terapia intensiva si trovano agli Ospedali Riuniti di Ancona (17, compreso un caso pediatrico al Salesi), San Benedetto del Tronto (5), Marche Nord (6), gli stessi dove si trovano i pazienti in semi intensiva. Gli altri degenti in reparti non intesivi ormai hanno occupato molti ospedali già interessati dalla prima ondata della pandemia: Ancona (55), Marche Nord, Inrca di Ancona, Senigallia, Jesi, Fermo, Civitanova Marche, Macerata, San Benedetto del Tronto, Ascoli Piceno. Sono otto i pazienti del Covid Hospital di Civitanova Marche. In aumento anche gli ospiti delle strutture territoriali, 56, tra le Rsa di Campofilone, Chiaravalle e Galantara. Le persone in quarantena per contatti con contagiati sono 8.428: 1.329 con sintomi, 295 operatori sanitari. I dimessi/guariti sono 6.827 dall'inizio dell'emergenza. (ANSA).