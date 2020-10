Sindaco Pesaro, ristoratore ha fatto pagliacciata dannosa

(ANSA) - PESARO, 26 OTT - Il sindaco di Pesaro Matteo Ricci condanna su facebook la cena di protesta organizzata dal titolare del ristorante La Macelleria nella prima serata di chiusura alle 18 di bar e ristoranti, in base all'ultimo Dpcm. "Un fatto gravissimo - scrive Ricci -. Un conto è manifestare legittimamente e pacificamente e un'altra è fare queste pagliacciate pericolose contro la legge. Polizia Locale, Polizia di Stato e Carabinieri sono già sul posto e ho chiesto al prefetto massima durezza contro un atteggiamento inaudito. A Pesaro la legge si rispetta sempre, a maggior ragione durante una pandemia". "Tra altro - sottolinea - con questa iniziativa infelice si rischia di rovinare la manifestazione di tante persone che hanno espresso in piazza il proprio disagio e la propria paura per il futuro". (ANSA).