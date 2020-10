Rettore Camerino, tra covid e sisma ma Ateneo è sicuro

"Per i miei studenti gli ambienti più sicuri in chiave anti contagio Covid sono le aule del nostro ateneo": a dirlo all'ANSA è Claudio Pettinari, rettore dell'Università di Camerino, un piccolo ateneo (9.000 studenti) sempre al top nelle classifiche di eccellenza della sua categoria. "Oltre a seguire alla lettera le disposizione arrivate dal governo, abbiamo predisposto fin da subito delle procedure che permettono agli studenti di accedere ai locali dell'università in tutta tranquillità - aggiunge -. Al tempo stesso siamo organizzati per consentire ai ragazzi di seguire la didattica a distanza senza perdere un'ora di lezione".

"L'emergenza sanitaria in questa città si va a sommare con quella del post terremoto - ricordato Pettinari -. A distanza di 4 anni quella che è davvero mancata è una vera politica di sviluppo del territorio". Il rettore annuncia l'invio di una lettera al ministro dell'Università, Gaetano Manfredi, "al quale - anticipa Pettinari - chiederò di investire sullo sviluppo universitario nell'area del cratere". "Noi, come ateneo - ha concluso il rettore di Unicam - in questi 4 anni abbiamo fatto davvero tanto per essere una Università del futuro". Infine, la notizia che le nuove immatricolazioni (attualmente a quota 1.703) hanno superato quelle dello scorso anno e c'è ancora tempo per iscriversi. (ANSA).