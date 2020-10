Dpcm:manifestanti sotto Regione Marche, incontrano assessore

(ANSA) - ANCONA, 26 OTT - Un gruppo di qualche decina di manifestanti si è radunato in serata sotto Palazzo Raffaello, sede della Regione Marche, ad Ancona, per protestare contro alcune norme del Dpcm. All'esterno dell'edificio hanno incontrato il vice presidente e assessore alle Attività produttive Mirco Carloni. "Erano titolari di bar e ristoranti, di palestre, personal trainer - ha spiegato Carloni all'ANSA -.

Persone tranquille che hanno chiuso i ristoranti e sono venute qui. Gente arrabbiata e preoccupata. Temono che questo sia solo l'inizio e che le loro attività siano compromesse. Non si fidano del governo. Noi - ha aggiunto - gli abbiamo detto che avremmo fatto quello che abbiamo già fatto sabato e domenica, che cercheremo di fare capire al governo che la chiusura alle 18 è sbagliata, che non ci sono dati scientifici sul contagio in ristoranti e palestre, dove è sufficiente l'applicazione dei protocolli, Non si possono scaricare su alcune categorie le incertezze che in questo momento ci sono sulla diffusione del covid. Ho l'impressione che ci saranno altre manifestazioni".

