Covid, Porto Antico Ancona resta aperto

(ANSA) - ANCONA, 26 OTT - Il Porto Antico di Ancona continua a rimanere aperto alla fruizione della cittadinanza ad esclusione, da domani 27 ottobre, del molo nord fino alla Lanterna rossa. Una misura indispensabile, fa sapere l'Autorità di Sistema portuale del Medio Adriatico, in coerenza con i provvedimenti e le raccomandazioni del nuovo Dpcm del 25 ottobre, orientati alla massima attenzione per prevenire la diffusione del coronavirus. L'Autorità di sistema portuale ha deciso il divieto di accesso al tratto che va dalla Torre piloti e ormeggiatori alla Lanterna rossa, perché il percorso non consente di garantire il necessario distanziamento fisico fra le persone e, visto lo spazio ristretto, per evitare assembramenti.

L'invito a coloro che frequentano il Porto Antico è quello di continuare, come in ogni altro luogo e situazione, a rispettare l'uso della mascherina e il distanziamento sociale minimo per evitare assembramenti. (ANSA).