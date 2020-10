Covid: imprenditore Pieralisi positivo prima di intervento

L'imprenditore jesino Gennaro Pieralisi, 82 anni, è risultato positivo al tampone per Covid-19 prima di sottoporsi a un intervento chirurgico. Le condizioni dell'imprenditore, ricoverato in ospedale a Pesaro, in isolamento, sono serie ma stabili. La positività è emersa durante i protocolli previsti prima di un'operazione chirurgica.

Pieralisi è presidente del Gruppo industriale Pieralisi, conosciuto in tutto il mondo, che produce macchine e impianti per l'estrazione dell'olio d'oliva e centrifughe per uso industriale.

Prima di Pieralisi anche un altro grande industriale della provincia di Ancona, l'ex ministro Francesco Merloni, 95 anni, di Fabriano, era stato contagiato dalla Covid-19 a fine agosto: dopo un periodo di ricovero era stato dimesso e pochi giorni fa, a seguito del secondo tampone negativo, è ufficialmente guarito.

