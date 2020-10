Covid: caso in Corte Appello Ancona, rinviate udienze penali

Un caso di Covid-19 accertato in Corte d'Appello ad Ancona ha imposto stamattina la chiusura dell'edificio per effettuare la santificazione. Il provvedimento era stato deciso ieri sera dopo che il servizio sanitario aveva comunicato la positività riscontrata. Tutte le udienze penali sono state rinviate. I dipendenti degli uffici della Corte sono potuti rientrare solo alle 11, a sanificazione terminata.

All'ingresso è stato affisso un cartello per avvisare della chiusura. (ANSA).