Scuola: al via domani concorso straordinario docenti

(ANSA) - ANCONA, 25 OTT - Al via da domani nelle Marche le prime prove scritte computerizzate del concorso straordinario per il reclutamento di docenti curricolari e di sostegno delle scuole secondarie. Sono complessivamente 861 i candidati in corsa per l'assunzione su 11 classi di concorso. Le prove (un unico scritto computer based) si svolgeranno da domani e fino al 12 novembre nelle scuole superiori delle cinque province della regione. Le prove del turno mattutino avranno luogo dalle ore 9 alle 11:30. Le operazioni di identificazione dei candidati avranno inizio alle 8. Quelle del turno pomeridiano a avranno luogo dalle ore 14:30 alle ore 17. In questo caso le operazioni di identificazione dei candidati avranno inizio alle ore 13:30.

Ci sono 404 candidati in provincia di Ancona, 152 in quella di Ascoli Piceno, 28 in quella di Fermo, 106 in quella di Macerata e 171 in quella di Pesaro Urbino). (ANSA).