Covid, record positivi Marche, 521 su 2.392 nuove diagnosi

(ANSA) - ANCONA, 25 OTT - Nuovo record di positivi al covid nelle ultime 24ore nelle Marche: sono 521 sulla cifra anch'essa record di 2.392 tamponi testati nel percorso nuove diagnosi: 138 in provincia di Ascoli Piceno, 133 in provincia di Macerata, 121 in provincia di Ancona, 93 in provincia di Fermo, 32 in provincia di Pesaro Urbino e 4 fuori regione. Questi casi comprendono soggetti sintomatici (84), contatti in setting domestico (118), contatti stretti di casi positivi (131), 9 casi registrati nel setting lavorativo, 1 rientro dall'Albania, contatti in ambiente di vita/divertimento (14), 5 casi rilevati nel setting assistenziale, contatti in setting scolastico/formativo (22) e 5 casi riscontrati nello screening realizzato in ambito sanitario. Di 132 casi si stanno effettuando le indagini epidemiologiche. I dati sono resi noti dal Servizio Sanità della Regione Marche. Nelle ultime 24 ore sono stati testati 3.387 tamponi: 2.392 nel percorso nuove diagnosi e 995 nel percorso guariti (ANSA).