Covid: sindaca Ancona, serve collaborare non chiacchiericcio

"Usciamo insieme da questo momento difficile. Cosa serve? Tanta responsabilità da parte di tutti. Ce la faremo, coraggio a tutti noi". Così la sindaca di Ancona Valeria Mancinelli in un videomessaggio su Facebook ai cittadini a proposito della progressione della pandemia. "Stiamo attraversando un momento molto difficile, drammatico per certi aspetti", ammette, ricordando le incertezze sulle misure che serviranno e anche sui tempi di un vaccino per proteggersi.

"Non serve a niente il chiacchiericcio diffuso in cui ogni protagonista spara la sua ricetta su quello che bisogna o non bisogna fare, spesso parlando di cose che magari neanche conosce - ammonisce la sindaca -: aumenta solo la confusione e il senso di incertezza nelle persone". "Serve invece - aggiunge - un forte spirito di collaborazione e cooperazione, una capacità di lavorare insieme: tra le istituzioni, sicuramente, ma anche dei singoli cittadini e tra i cittadini e le istituzioni". "E' inutile cercare i capri espiatori non serve a niente". (ANSA).