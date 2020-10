Covid: Marche, 274 positivi su 1.621 nuove diagnosi in 24ore

(ANSA) - ANCONA, 24 OTT - Nelle ultime 24 ore è risultato in leggero calo, in proporzione ai tamponi fatti, il numero di positivi al coronavirus nelle Marche: sono stati 274 su 1.621 nuove diagnosi (quasi il 17%) a fronte dei 453 su 2.224 di ieri (oltre il 20%); il giorno precedente 321 su 1.707; 18,8%). Il Servizio Sanità della Regione ha comunicato che nell'ultima giornata sono stati testati complessivamente 2.713 tamponi di cui però 1.092 nel percorso guariti. Il maggior numero di contagi, a livello provinciale, è stata Ancona (123), seguita da Macerata (57), Fermo (37), Pesaro Urbino (32) e Ascoli Piceno (24); un caso proviene da fuori regione.

Tra i contagi ci sono 41 soggetti sintomatici; altri riguardano contatti in setting domestico (74), contatti stretti di casi positivi (64), registrati nel setting lavorativo (8), contatti in ambiente di vita/divertimento (15), nel setting assistenziale (3), in setting scolastico/formativo (10) e nello screening in ambito sanitario (4). Per 55 casi indagini epidemiologiche in corso. (ANSA).