Confindustria: Crognaletti guida giovani Marche Nord

Daniele Crognaletti, amministratore delegato di Autolinee Crognaletti di Jesi, è il nuovo presidente dei Giovani imprenditori di Confindustria Marche Nord. Lo ha eletto, per il periodo 2020-2023, l'Assemblea in modalità telematica. Che ha scelto anche il Consiglio Direttivo (8 membri) che lo affiancherà: Paolo Dottori, (Calcola Servizi di Cupramontana), Giulia Fanesi (Pluservice di Senigallia), Chiara Filippetti (Filippetti srl Falconara Marittima) Massimiliano Mattoli, (Mattoli srl di Jesi), Michele Palmieri, (Semar di Castelfidardo), Giacomo Racugno, (Augusto srl di Jesi), Marco Romanini, (Simet Serra San Quirico) e Michele Trillini, (Apra di Jesi).

"Credo fermamente che noi giovani abbiamo un ruolo importante nel progettare il futuro del territorio - ha detto Crognaletti - non vogliamo essere visti come 'rottamatori' ma come promotori di idee innovative, senza dimenticarci chi prima di noi ha costruito con sacrifici le realtà dove oggi possiamo lavorare".

