Bertolaso, sempre grato e a disposizione volontari

Il Territorio Piceno da oggi ha un mezzo allestito e specializzato per il supporto tecnico di radioemergenza nella ricerca dei dispersi in ambito territoriale impervio. E' stato creato dal Radio Club Piceno ERA che lo ha presentato alla Cartiera Papale di Ascoli Piceno nel corso di una cerimonia alla quale ha partecipato anche l'ex capo della Protezione Civile Nazionale Guido Bertolaso. Presente il presentatore Rai Massimiliano Ossini, testimonial del territorio Piceno. "Sarei venuto a piedi per ringraziare questi ragazzi - ha detto Bertolaso - Quello che stiamo vivendo oggi è uno degli aspetti più belli del volontariato". "Il volontario lavora perché ci crede, perché vuole sentirsi utile e dare una mano al prossimo. - ha aggiunto - Sono con loro e sarò sempre a loro disposizione". Claudio Giacinto Presidente del Radio Club Piceno ha ringraziato la Fondazione Carisap: "ci hanno permesso di portare a termina il progetto dell'auto speciale per la squadra di Volontari specializzata in Cartografia Orientamento e Ricerca Dispersi. (ANSA).