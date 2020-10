Premi:Frontino Montefeltro a Itis Urbino, realtà aumentata

(ANSA) - URBINO, 23 OTT - L'Itis Mattei di Urbino è stato premiato nell'ambito del Premio nazionale di cultura "Frontino-Montefeltro", ideato da Antonio Mariani e Carlo Bo, nella sezione 'Sperimentazione scolastica' per il progetto di realtà aumentata "Nel segno di Leonardo, percorsi interattivi dal Rinascimento alle onde gravitazionali", allestito nel 2019 a palazzo Ducale in ocacsione della mostra su Leonardo. Il premio di mille euro verrà utilizzata per allestire un laboratorio di realtà virtuale e aumentata. Il progetto vincente, nato da un progetto Pon di alternanza scuola-lavoro, ha coinvolto 0 studenti, che sono stati vere e proprie guide turistiche all'interno della installazione di Palazzo Ducale, permettendo ai visitatori, grazie ad un'app progettata all'interno della scuola, di ammirare in 3D le macchine ideate da Francesco di Giorgio Martini o di muoversi nella Città ideale riprodotta in una ricostruzione geometrico-matematica in realtà virtuale.

