Istat, Marche 5.399 incidenti stradali nel 2019

(ANSA) - ANCONA, 23 OTT - Nel 2019 si sono verificati nelle Marche 5.399 incidenti stradali che hanno causato la morte di 99 persone e il ferimento di altre 7.560. I dato vengono ersi noti dall'Istat. Rispetto al 2018, aumentano gli incidenti (+3,5%), le vittime della strada (+13,8%) e i feriti (+3,6%), in netta contrapposizione alla tendenza nazionale che presenta diminuzioni seppur modeste delle tre voci. Il maggio numero di incidenti (1,555) nel 2019 è avvenuto in provincia di Ancona, mentre il maggior numero di vittime (27) appartiene alla provincia di Macerata e quello di feriti (2.345) a quella di Ancona. L'indice di mortalità sul territorio regionale è aumentato da 1,6 a 1,8 deceduti ogni 100 incidenti mentre quello medio nazionale diminuisce da 1,9 a 1,8. Nel 2019, l'incidenza degli utenti vulnerabili per età (bambini, giovani e anziani), periti in incidente stradale, nelle Marche è superiore alla media nazionale (48,5% contro 45,2%). (ANSA).